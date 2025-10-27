Sevgili Boğa, bugün iş dünyasında dikkatli bir şekilde ilerlerken, beklenmeyen bir fırsatın karşına çıkmasıyla şaşkınlığa uğrayabilirsin. Mars ve Jüpiter'in oluşturduğu üçgen, özellikle miras, yatırım ve hukuki süreçler gibi konularda senin yüzünü güldürecek bir etkiye sahip. Ancak sabrını zorlayan biri olduğunda, onunla çatışmaktan kaçın ve daha stratejik bir yol izle.

Tam da bu noktada, enerjini verimli bir şekilde kullanmayı öğrenmelisin. Çünkü bu sayede çabalarının karşılığını kısa sürede alabileceksin. Uzun vadeli planlar yapma ve bu planları sağlam temeller üzerine kurma zamanı geldi çattı. Üstelik bu planlar konusunda iş çevrenden bir kişinin desteğini alabilir ve yeni bir gelir kapısı açılabilirsin. Bu bağlantıyı iyi değerlendirmen senin için faydalı olacaktır.

Peki ya aşk? Bugün, kalbinin sesi her zamankinden çok daha yüksek çıkabilir! Bu noktada, Mars ve Jüpiter'in enerjisi ile eski bir ilişki yeniden gündeme gelebilir. Ne dersin, bu duygusal bir hesaplaşma mı olacak? Yoksa derin ve içten bir kavuşma mı? Her iki durumda da gerçekle yüzleşmekten korkmamalısın. Hatta bu kez dengelerin senin lehine olacağını bilerek daha güvenli adımlar atmalısın, ara sıra kalbinin sesini bastırmak zorunda kalsan da yüzünün güleceği belli! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…