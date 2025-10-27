onedio
28 Ekim Salı Boğa Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
28 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.10.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 28 Ekim Salı günü Boğa ve yükselen Boğa burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 28 Ekim Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün seni biraz karışık bir durum bekliyor. Bedenin, o güzel, sağlam ve istikrarlı duruşunu korumak isterken, zihnin ise birazcık macera peşinde olabilir. Bu iç dünyandaki minik çatışma, hormonlarının biraz dalgalanmasına neden olabilir.

Özellikle gün içinde kendini biraz daha yorgun hissettiğin anlarda, enerjinin birdenbire düşüş gösterebileceğini unutma. Bu durumla başa çıkmak için hemen bir şekerli yiyecek ya da bir fincan kahveye yönelmek yerine, doğanın bize sunduğu besinlerle enerjini yükseltmeyi denemelisin. Belki bir elma, belki bir avuç badem... Kim bilir, belki de enerjini yükseltecek olan şey bir bardak taze sıkılmış portakal suyu olur. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

