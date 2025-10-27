Sevgili Boğa, bugün kalbinin ritmi her zamankinden daha hızlı atabilir. Mars ve Jüpiter'in güçlü enerjisiyle birlikte, geçmişteki bir ilişkin yeniden gündemine oturabilir. Peki, bu durumda ne olacak dersin? Ne dersin uzun zamandır beklediğin o duygusal hesaplaşma kapıda mı? Ya da belki de yüreklerini ısıtacak, derin ve samimi bir kavuşma mı söz konusu? Her iki senaryo da senin için geçerli olabilir.

Ancak, önemli olan nokta şu ki; gerçeklerle yüzleşmekten kaçınmamalısın. Hatta, bu sefer dengelerin lehine olduğunu bilerek, daha güvenli adımlar atmalısın. Belki de zaman zaman kalbinin sesini bastırman gerekebilir ancak sonunda yüzünün güleceğini unutma. Kalbinin sesini dinlemek ise belki de en doğru kararı vermeni sağlayacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…