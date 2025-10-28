Sevgili Boğa, bugün gökyüzünde Merkür ve Neptün arasında oluşan üçgen, duygusal anlamda bir şefkat patlaması yaşamanı sağlıyor. Bu durum, partnerinle olan ilişkinin daha da derinleşmesine, ruhsal bir boyuta taşınmasına neden oluyor. Partnerinin her bir hareketi, kalbindeki aşk ateşini körükleyebilir, içini ısıtabilir ve şehvetini alevlendirebilir...

Tabii eğer bekarsan veya aşk hayatında bir hareketlilik arıyorsan, bugün sezgilerin seni yanıltmayacak gibi görünüyor. İçgüdülerinin seni çektiği bir kişiyle duygusal bir bağ kurma ihtimalin oldukça yüksek. Ancak, burada küçük bir uyarı yapmakta fayda var. Acaba bu kişiye olan ilgin, onu aşk için fazla mı idealize etmene neden oluyor? Belki de onu gözünde gereğinden fazla büyütüyorsundur... Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…