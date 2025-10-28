onedio
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 29 Ekim Çarşamba Boğa Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
29 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

28.10.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 29 Ekim Çarşamba günü Boğa ve yükselen Boğa burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 29 Ekim Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün Venüs ile Neptün arasındaki zarif ve yumuşak etkileşimin nasıl bir etki yaratacağından bahsetmek istiyoruz. Bu iki büyülü gezegenin bir araya gelmesi, duygusal dünyanı ve bedeninin enerjisini doğrudan etkileyebilir.

Biraz melankolik hissetmen tamamen normal, çünkü bu enerjiler genellikle duygusal dalgalanmalara neden oluyor. Ancak unutma ki her zaman duygusal hallerini kontrol altında tutman mümkün. Kendini biraz hüzünlü hissettiğinde bu duyguları yok saymak yerine onları kabullenin ve onlarla başa çıkmak için kendine biraz zaman ayır. Belki biraz rahatlaman için ılık bir duş alabilirsin. Su üzerinden akıp giderken, tüm stresin ve endişenin de senden uzaklaştığını hayal et! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

