Sevgili Boğa, bugün Venüs'ün Akrep burcuna geçişinin getirdiği büyülü bir dönem başlıyor. İlişkilerin ve ortaklıkların üzerindeki sis perdesi kalkıyor. Şimdi her şey daha net görünmeye başlıyor. Bu süreçte iş birliklerinde diplomasiyi en önemli silahın olarak kullanman gerekiyor. Güç dengesini sağlamak adına herkesin haklarını gözeten bir tutum sergilemelisin. Ortak projelerde finansal paylaşım konuları gündeme gelebilir. Bu noktada adil olmayı unutma ama aynı zamanda kontrolü de elinden bırakma.

Kariyerinde ise dönüşüm rüzgarları esiyor... Sıkı dur, kapıda seni bekleyen bir teklif var. Belki yeni bir iş ortağı, belki de büyük bir müşteri... Bu süreçte hem sezgilerine hem de profesyonelliğine güvenmen gerekiyor. Başarının anahtarı, her zaman görünürde olmayan detaylarda saklıdır.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise 'ya hep ya hiç' dönemine giriyorsun. Venüs'ün büyüleyici etkisiyle eski bir partner, senin enerjini yeniden fark edebilir. Ancak burada dikkatli olman gerekiyor. Geçmişten gelen biri, kalbinde yeniden kıvılcım yakabilir ama aynı zamanda karmayı da harekete geçirebilir. Görünen o ki bu dönemde hem aşkta hem de iş hayatında kararlarını dikkatli bir şekilde vermen gerekebilir! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…