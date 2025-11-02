Sevgili Boğa, bugün konfor alanından ayrılmaya var mısın? Zira, Venüs ve Jüpiter'in enerjik karesi seni maddi ve estetik konularda daha cömert, daha bonkör bir hale getiriyor. Bu enerjiyle birlikte, yaratıcılığın adeta bir yıldız gibi gökyüzünde parlayabilir. İş hayatında, her zaman güvenli görünen ve alıştığın adımların dışında, belki de hiç beklemediğin bir teklif alabilirsin. Bu durumda, mantığını ve sezgilerini bir araya getirip, en doğru kararı vermek için onları birlikte kullanabilirsin.

Kariyerinde her zaman detaylara gösterdiğin özen ise bugün senin için değerli bir maden gibi parlayacaktır. Çünkü bu satede bütçe ve kaynak planlaması yaparken, abartılı ve gerçekleştirmesi zor taahhütlerden kaçınabilirsin. Daha da önemlisi kendini garanti altına alabilirsin.

Peki ya aşk? Bugün, hayatı paylaşmak isteyebilirsin... Neredeyse karşı konulmaz hale gelen bu sevgi seli, hislerini göstermek konusunda ölçüyü kaçırmana neden olabilir. Aman dikkat, abartılı söylemler ve yakınlıklar partnerini uzaklaştırabilir. Venüs'ten beslensen de özellikle toprak elementinde yer alan bir burca sahip bir partnere ilişkinin varsa, hayatta neyi paylaşacağına dikkat etmeli ve onun sınırlarını aşmamalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…