Sevgili Boğa, bugün kalbinin derinliklerinden gelen bir sevgi dalgasıyla hayatını paylaşma arzusunda olabilirsin. Bu, neredeyse karşı konulmaz bir çekim gücüne dönüşebilir ve hislerini ifade etme konusunda biraz aşırıya kaçmana neden olabilir. Ancak bir yandan da dikkatli olman gerektiğini unutma! Çünkü aşırıya kaçan ifadeler ve yakınlıklar, partnerini biraz rahatsız edebilir ve hatta onu uzaklaştırabilir.

Özellikle Venüs'ün enerjisiyle beslenen bir Boğa burcu olarak, sevgi ve romantizm konularında genellikle oldukça cömert ve coşkulu olabilirsin. Ancak eğer partnerin toprak elementine sahip bir burçsa (örneğin Başak, Oğlak veya kendi burcun Boğa gibi), onunla neyi paylaşacağına dikkat etmen gerekiyor. Çünkü toprak elementi burçlar genellikle daha sakin, dikkatli ve sınırlarına saygılı olmayı tercih ederler. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…