Sevgili Boğa, bugün sana bir teklifimiz var: Konfor alanından biraz olsun çıkmaya ne dersin? Zira, Venüs ve Jüpiter'in enerjik karesi, bugün seni maddi ve estetik konularda daha cömert, daha bonkör bir hale getiriyor. Bu enerjiyle birlikte, yaratıcılığın adeta bir yıldız gibi gökyüzünde parlayabilir. İş hayatında, her zaman güvenli görünen ve alıştığın adımların dışında, belki de hiç beklemediğin bir teklif alabilirsin. Bu durumda, mantığını ve sezgilerini bir araya getirip en doğru kararı vermek için onları birlikte kullanabilirsin.

Kariyer hayatında ise her zaman detaylara gösterdiğin özen, bugün senin için değerli bir maden gibi parlayacaktır. Çünkü bu sayede bütçe ve kaynak planlaması yaparken, abartılı ve gerçekleştirmesi zor taahhütlerden kaçınabilirsin. Daha da önemlisi kendini garanti altına alabilirsin! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…