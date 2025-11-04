Sevgili Boğa bugün Ay, gökyüzünde tam olarak burcunda parlıyor ve tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Bu Süper Dolunay, duygusal dünyanı tamamen merkezine alıyor ve sana bir nevi sahne ışığı tutuyor. Bu dönemde, Güneş'in Akrep burcunda, yani karşıt burcunda ilerlemesiyle birlikte, ilişkilerin, ortaklıkların ve benlik sınırların adeta bir sınavdan geçiyor. İşte bu kariyer hayatında işleri değiştirebilir!

Artık kendini bastırdığın, görmezden geldiğin konuları göz ardı etme zamanı geldi çattı. Kendini ifade etme, iş hayatında 'Ben buradayım ve başarılıyım' deme vaktini geldi. Şimdi iş hayatında belki de uzun süredir aklında olan ancak bir türlü cesaret edemediğin yeni bir yön belirleyebilirsin. Uzun zamandır düşündüğün bir değişimi kararlılıkla başlatma fırsatın da olabilir. Hadi göster kendini hedeflerine ulaşman an meselesi!

Gelelim aşka! Aşk konusunda ise kalbin adeta bir davul gibi hızla atıyor. Bu Dolunay, seni daha çekici, hatta adeta büyüleyici bir hale getiriyor. Belki de geçmişte yarım kalan, tamamlanmamış bir aşk hikayesi yeniden alevlenebilir... Sıkı dur, aşk yeniden bacayı sardığında, bu kez şartlar tamamen lehine dönecek. Daha da önemlisi sen de aşkta kazanan taraf olacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…