Sevgili Boğa, bugün senin için özel bir gün! Gökyüzünde Ay, tam da senin burcunda parlıyor ve tüm gözler senin üzerinde. Bu Süper Dolunay, duygusal dünyanı tamamen merkezine alıyor ve seni adeta bir sahne yıldızı gibi ışıltılı bir spot ışığının altına yerleştiriyor. Bu dönemde, Güneş'in Akrep burcunda, yani senin karşıt burcunda ilerlemesiyle birlikte, ilişkilerin, ortaklıkların ve kişisel sınırların bir nevi büyük bir testten geçiyor. Ve bu durum, kariyer hayatında bazı önemli değişikliklere yol açabilir.

Artık kendini bastırdığın, görmezden geldiğin konuları bir kenara bırakmanın zamanı geldi. Kendini ifade etme, iş hayatında 'Ben buradayım ve başarılıyım' deme vakti geldi. Şimdi, belki de uzun süredir aklında olan ancak bir türlü cesaret edemediğin yeni bir yön belirleme zamanı. Uzun zamandır düşündüğün bir değişimi kararlılıkla başlatma fırsatı da ayağına geldi. Hadi, kendini göster ve hedeflerine ulaşmanın ne kadar yakın olduğunu herkese kanıtla. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…