Sevgili Boğa, bugün romantik hayatında biraz zorlu bir dönem seni bekliyor gibi görünüyor. Partnerinle arandaki ilişkinin sakin sularında beklenmedik bir dalga olabilir. Partnerinden alışık olmadığın bir tepki alabilirsin veya senin içinde aniden bir eski aşka dönme arzusu belirebilir.

Geçmişten bir yüz, belki eski bir aşk, belki de unutulmuş bir dost; yeniden hayatına girebilir. Bu, ruhunda bir karışıklığa, belki de bir çıkmaza yol açabilir. Ancak unutma ki, her adımın bir sonucu vardır ve bu kez gerçekten ne istediğini anlamadan harekete geçmek seni zor duruma sokabilir. Aşkta aceleci olmak, genellikle yanlış kararlar vermenin en büyük sebeplerinden biridir. Bu yüzden, aşk hayatında biraz sabırlı olmanı öneriyoruz. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…