1 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

31.10.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 1 Kasım Cumartesi günü Boğa ve yükselen Boğa burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 1 Kasım Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün senin için özel bir gün olacak gibi görünüyor. Duyusal zevklerinin bedenini besleyeceği bir gün seni bekliyor. Kendini bir anda sakin bir kahvaltının keyfini çıkarırken bulabilirsin. Belki de bir fincan sıcak kahve, belki de taze sıkılmış bir portakal suyu... Kim bilir, belki de yeni deneyeceğin bir kahvaltılık lezzet seni bambaşka diyarlara götürecek.

Bir de güzel kokular var tabii! Belki yeni bir parfüm, belki de evini saran taze çiçeklerin kokusu... Ya da belki de bir anda kendini yumuşacık bir kumaşın içine sarılmış bulacaksın. Bu tür basit ama etkili zevkler, ruhunu ve bedenini besleyecek. Bugün dil ve damak bölgende enerji birikimi hissedebilirsin. Bu nedenle, yemeklerini yavaş yavaş ve farkındalıkla tüketmek, sindirim sürecini kolaylaştırabilir. Belki de bugün yeni bir yemek tarifi denemek için ideal bir gün olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

