Sevgili Boğa, bugün aşk hayatında bir dönüm noktası olabilecek bir gündesin. Gizemli ve enerjisi yüksek olan 11/11 portalının büyülü etkisi, kalbinde yeni bir açıklık yaratmaya hazırlanıyor. Bu durum, belki de uzun zamandır seni sessizce izleyen ve hayranlıkla takip eden birinin, bugün duygularını cesurca ifade etmesine zemin hazırlayacak.

Tabii eğer zaten bir ilişkin varsa, bu enerji senin ve partnerinin arasında daha derin bir bağın oluşmasına yardımcı olacak. Bu dönemde, artık kelimelerin değil, gözlerin konuştuğu bir aşk diline şahit olacaksın. Sözlerin ötesinde, hislerin ve bakışların ön plana çıktığı bu dönemde, aşkın en saf haliyle karşılaşmaya hazır ol. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…