Sevgili Boğa, bugün gökyüzünün en hızlı gezegeni Merkür'ün geri gidişini deneyimliyoruz ve bu durumun, özellikle aşk ve ilişkiler üzerinde etkisi olacak. Yani, hazır ol, bu dönem senin için biraz karmaşık olabilir!

Bir zamanlar kalbini çalan o eski aşkın birdenbire yeniden hayatına girebileceğini söylesek ne dersin?Ancak bu kez, geçmişte yaşadığın acıları ve kalbinin kırıldığı anları unutmadan ilerlemeni tavsiye ederiz. Bu, belki de ona karşı duyduğun hislerin hala geçerli olup olmadığını anlaman için iyi bir fırsat olabilir. Aşkta tutkuların yüksek olabilir, bu dönemde kalbin hızla çarpmaya başlayabilir. Tabii her ne olursa olsun, sınırlarını korumak önemli. Ama bilmeni isteriz ki bu retro sürecini, bir aşk masalına dönüştürebilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…