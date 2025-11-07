Sevgili Boğa, bugün Ay ve Jüpiter'in kozmik dansında bir kavuşum yaşanacak. Bu kavuşum, aşk hayatında içgüdülerinin seni yanıltmayacağı bir döneme işaret ediyor. Bir yabancı seni kendine mi çekiyor? Tanımadığın biriyle tutkulu bir yakınlaşma içinde misin? İşte bu noktada Ay ve Jüpiter'in enerji, seni derinlerindeki sırları keşfetmeye davet ediyor. Bu enerjiye kulak ver ve hislerinin rehberliğine izin ver.

Kalbin 'dur' derken, merakın 'belki' diyorsa, bu durumda hislerine kulak vermek daha doğru olabilir. Belki de bu noktada kader, aşkı bulman için doğru yolu kulağına fısıldıyor olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…