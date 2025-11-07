Sevgili Boğa, bugün senin için oldukça önemli bir gün. Çünkü Ay ve Jüpiter'in kavuşumu, kariyer alanında seni parlatıyor. Bu kavuşum, uzun süredir içinde tuttuğun ve belki de bir türlü cesaret edemediğin o iş planını hayata geçirme konusunda sana güç veriyor. Ancak bu sefer hızlı olmak yetmeyecek, stratejik düşünmek de oldukça önemli. Eğer bir yatırım yapmayı planlıyorsan, bir dava sürecin varsa veya maddi haklarını arıyorsan, beklenmedik gelişmeler senin lehine dönebilir.

İşte tam da bu noktada geçmişten gelen bir borç ya da kayıp hissiyle bağlantılı iyi haberler bekleyebilirsin. Belki bir dönem kaybettiğini düşündüğün bir fırsat, şimdi başka bir şekilde karşına çıkabilir. Bu dönemde eğer işsizlik sorunu yaşıyorsan, gökyüzü senin için de yeni bir kapı aralayabilir. Ancak sabırlı olman gerekiyor. Zira bu seferki kapı hem kalıcı hem de kazançlı olacak.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise içgüdülerin seni yanıltmayacak. Hiç tanımadığın bir yabancı seni kendine çekiyorsa, bu tutkulu yakınlaşmanın derinlerindeki enerjiye kulak ver. Kalbin 'dur' derken, merakın 'belki' diyorsa, hislerine kulak ver. Belki de bu noktada kader aşkı bulman için doğru yolu kulağına fısıldıyor olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…