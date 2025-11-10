Sevgili Boğa, bugün Jüpiter'in Yengeç burcundaki geri hareketi, zihninde derin bir etki yaratıyor. 'Gerçekten ne istiyorum?' sorusu, tüm düşüncelerini kuşatıyor. İş hayatındaki hedeflerini, eğitim yolculuğundaki beklentilerini yeniden gözden geçirmenin zamanı geldi. Belki de eskiden ertelediğin bir proje, bir kurs ya da yurt dışı bağlantısı tekrar karşına çıkmak üzere. Bu sefer, belki de tam zamanıdır.

Tam da bu noktada alıştığın ve seni rahat hissettiren düzeninden çıkmak için de harekete geçebilirsin. İçinde bulunduğun konfor alanı, seni belki de biraz fazla sarmalamış olabilir. Neyse ki Jüpiter'in geri hareketi, eski fikirlerini ve deneyimlerini yeniden gözden geçirmeni sağlayarak değişimin kapılarını aralıyor. Bu değişim ise bir üst pozisyona geçme hayalini gerçeğe dönüşmenin sırrı olabilir!

Sırada aşk var! Aşk hayatında ise, 11/11 portalının etkisi seni saracak. Kalbinde yeni bir açıklık hissedeceksin. Belki de uzun süredir seni sessizce gözlemleyen biri, bugün hislerini açıkça dile getirecek. Tabii eğer ilişkin varsa, daha derin bir bağ kurma dönemi başlıyor. Artık kelimeler değil, gözler konuşacak. Sözlerin ötesinde, hislerin ve bakışların ön plana çıkacağı bir döneme hazır ol. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…