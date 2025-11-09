Sevgili Boğa, bugün duygusal dünyanı yöneten Ay'ın Aslan burcuna doğru yol almasıyla, iş yerinde tüm gözlerin üzerine çevrildiğini hissedeceksin. Bu durum, sana hem ilgi çekici bir hava katacak hem de enerjinin yükselmesine yardımcı olacak.

Güneş'in Akrep burcundaki etkisiyle birlikte ise ortaklıklar ve iş ilişkilerindeki güç dengeleri ön plana çıkacak. İş ortağınla veya yaşam partnerinle uzun vadeli, geleceğini etkileyebilecek kararlar alabilir, belki de büyük bir projeye yatırım yapabilirsin. Tabii bu durumda özellikle de iş ilişkilerinde diplomasi en büyük silahın olacak. Otorite figürleriyle girdiğin diyaloglar sırasında sakin ve tutarlı duruşun, hedeflerine ulaşmanı bir hayli kolaylaştıracak. Dengeyi tutturursan, gelecek senin ellerine!

Sırada aşk var! Aşk hayatına gelirsek, kalbinde güçlü bir güven duygusuna ihtiyaç duyduğunu hissedebilirsin. Tam da bu noktada sevdiğin kişiye karşı kendini daha fazla ifade etme isteğin artabilir. Belki küçük bir jestle ilişkine sıcaklık katabilir, sevdiğinle kalbini ısıtan bir paylaşım yaşama şansı yakalayabilirsin. Hadi, aşka zaman tanı! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…