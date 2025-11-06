onedio
7 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

06.11.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 7 Kasım Cuma günü Boğa ve yükselen Boğa burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 7 Kasım Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, etrafında grip benzeri rahatsızlıklarla boğuşan birçok kişi dikkatini çekmiş olabilir. Bu minik rahatsızlıkların senin enerjini düşürmesine izin vermemelisin! Bağışıklık sisteminin güçlü olması için kendine iyi bakmalısın.

Biliyorsun, sağlık her şeyden önemli ve bu dönemde dinlenmek, sağlığını korumak ve enerjini toparlamak için en etkili yöntem. Yani, bu hafta kendine biraz daha fazla zaman ayır ve dinlenmeye öncelik ver. Bir diğer önerimiz ise bitki çayları. Özellikle ada çayı, ıhlamur, zencefil ve kuşburnu gibi bağışıklık sistemini güçlendiren bitki çayları, hem sıcak tutacak hem de vücudunu virüslere karşı koruyacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

