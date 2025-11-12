Sevgili Boğa, bugün gökyüzünün en parlak yıldızları Merkür ile Mars, bir araya gelerek göz kamaştırıcı bir kavuşum sergiliyorlar. Bu iki yıldızın birleşimi, senin aşk hayatını da doğrudan etkiliyor ve her zamankinden farklı bir enerjiyi beraberinde getiriyor.

Sen ki normalde aşkta adımlarını ölçerek atan, dikkatli ve ölçülü biri olarak bilinirsin. Ama bugün kalbinin ritmini biraz hızlandırmak istiyor gibi görünüyor. Sanki kalbin, birine doğru hızla koşmak, ona doğru uçmak istiyor. Bu durum, seni biraz şaşırtmış olabilir çünkü genellikle aşka karşı daha temkinli ve dikkatli bir yaklaşım sergilersin. Yine de bugün hissettiklerini bastırmamanı öneririz. Çünkü duygularının farkında olmak, onları anlamak ve kabul etmek, sağlıklı bir ilişkinin temel taşlarından biridir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…