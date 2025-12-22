Sevgili Boğa, bugün enerjin biraz düşmüş olabilir mi? Belki de bedeninin sana gönderdiği yavaşlama sinyallerini kaçırıyorsun. Bu sıralar artan küçük ağrılar, hafif bir ağırlık hissi, belki de biraz daha fazla yorgunluk aslında bedeninin sana bir mesajı olabilir. Üstelik sence de artık kendine iyi bakmanın zamanı gelmedi mi?

Unutma ki bedenini dinlemek ve ona iyi bakmak, sağlıklı ve mutlu bir yaşamın anahtarıdır. Bu nedenle, bugün bedenine biraz daha fazla dikkat etmelisin. Belki de biraz yavaşlamak ve kendine biraz zaman ayırmak tam da ihtiyacın olan şey olabilir.

Akşam saatlerinde ise sıcak bir duş almayı düşünmelisin. Suyun rahatlatıcı etkisi, bedenini ve zihnini gevşetirken, stresini de azaltabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…