18 Aralık 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.12.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 18 Aralık Perşembe günü Boğa ve yükselen Boğa burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 18 Aralık Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün senin için biraz daha hassas bir gün olabilir. Özellikle kalça, uyluk ve bacak bölgelerindeki hassasiyet nedeniyle uzun süre ayakta kalmak ya da ani hareketler yapmak seni zorlayabilir. Bu nedenle, gün boyunca hareketlerini ölçülü bir şekilde gerçekleştirmen önemli.

Spor yapmayı seviyor olabilirsin ancak bugün ölçüyü kaçırmaman gerektiğini de unutma. Aşırıya kaçmadan, bedenine zarar vermeden spor yapman, sağlığını korumanın yanı sıra, kendini daha enerjik hissetmeni de sağlayacak. Belki de bugün için en iyi seçenek ise açık havada yapılan hafif bir yürüyüş olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

