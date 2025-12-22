Sevgili Boğa, kalbin bugünlerde abartılı romantizm dolu ilişkilerden ziyade, daha sakin ve derin bir bağ kurabileceği bir ilişkiyi özlemiş gibi görünüyor. Yani, seni heyecanlandıran, kalbini hızlandıran bir ilişkiden ziyade, hayatına anlam katan, günlük yaşamını daha da güzelleştiren bir kişiye doğru çekim hissediyorsun.

Bu noktada, partnerinin sana karşı sergilediği tavır ve yaklaşımın önemi de büyük. Partnerinin sana güven veren, emin adımlarla ilerleyen bir tutum sergilemesi, senin için son derece önemli. Tam da bu noktada eğer partnerinden bu güveni alamazsan, hislerinin samimiyeti konusunda şüpheye düşebilir ve bu da ilişkinin geleceği konusunda belirsizliklere yol açabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…