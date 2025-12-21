Sevgili Boğa, bugün aşk hayatında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilirsin. Kalbinin en kırılgan noktası olan güven konusu, bugün seni biraz daha fazla meşgul edebilir. Belki bir bakış, belki de tamamlanmamış bir cümle, belki de geçmişte kapanmış gibi görünen ancak hala acı veren yaralarını tekrar canlandırabilir.

Fakat endişelenme, çünkü bugünün enerjisi tam da bu tür durumlar için biçilmiş kaftan. Belki romantik bir yakınlaşma, belki sevgilinle yapacağın samimi ve derin bir konuşma, tüm bu karmaşık duyguları bir kenara bırakmana yardımcı olabilir. Tabii ki, Jüpiter'in yardımını unutmamak gerek. Bu güçlü gezegen, aşk hayatındaki tüm pürüzleri bir bir giderirken, senin ve sevgilinin arasındaki bağı daha da güçlü, daha da sıcak bir hale getirebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…