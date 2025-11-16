Sevgili Boğa, bugüne pazartesi sendromuna karşı koyabilecek bir enerjiyle başlıyorsun. Güneş ile Satürn üçgeninin getirdiği güçlü etki, zihnini toparlamanı sağlıyor. Çnceliklerini kristal bir netlikle belirlemen konusunda sana yardımcı oluyor. İş hayatında gereksiz detayları bir kenara bırakıp doğrudan verim alacağın konulara odaklanıyorsun. Bu da seni, günün erken saatlerinden itibaren diğerlerine karşı bir adım öne çıkarıyor.

Tam da bu noktada bugün attığın her adım, uzun vadeli planlarının bir parçası olacak nitelikte. Belki bir projenin son rötuşlarını yapabilir, belki de finansal bir düzenlemeyi sonuçlandırabilirsin. Hatta belki de yöneticilerin, sana daha teknik ve daha fazla sorumluluk gerektiren bir görevi emanet edebilir. Pazartesiye bu kadar disiplinli bir başlangıç yapman, haftanın geri kalanını da olumlu bir şekilde etkileyecek.

Gelelim aşka! Aşk hayatına geldiğimizde ise daha ciddi ve olgun bir tavır sergiliyorsun. Ancak kendini güvenceye almak istediğin de aşikar. Bu süreçte flörtlerine adeta bir 'güven testi' uygulayabilirsin. Çünkü geleceğe yönelik küçük ama değerli adımlar atmaya başlamak istediğini hissediyoruz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…