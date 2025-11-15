Sevgili Boğa, bugün senin için oldukça önemli bir gün. Güneş ile Jüpiter'in oluşturduğu muhteşem üçgen, kariyerindeki gizli kalmış yetenekleri ortaya çıkarıyor ve seni adeta sahnenin ışıltılı merkezine taşıyor. Hatta iş hayatında uzun zamandır beklediğin, belki de umudunu yitirdiğin bir övgü, ödül ya da cazip bir iş teklifi bu hafta sonu karşında belirebilir.

Öte yandan finansal anlamda da bereketin ve bolluğun hakim olduğu bir dönemdesin. Yatırımlarının meyvelerini toplama, terfiler ya da yeni gelir kapılarının açılması konusunda oldukça şanslısın. Jüpiter, sana 'daha fazlasını iste, daha fazlasını hedefle' diyor. Bu dönemde hayallerini gerçekleştirmek için büyük fırsatlar kapıda.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise güven duygusu ön plana çıkıyor. Partnerinle birlikte maddi ve manevi anlamda bir destek alışverişi yaşayabilirsin. Bu, ilişkini daha da güçlendirecektir. Tabii eğer bekarsan, bu hafta sonu yeni bir tanışıklık, uzun vadeli bir ilişkiye dönüşebilir. Sessiz sakin biri, kalbini tahmin etmediğin bir hızla çalabilir. Aşk, sessiz ama sağlam adımlarla ilerlemeye hazır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…