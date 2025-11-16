Sevgili Boğa, bu Pazartesi sendromunu adeta bir süper kahraman edasıyla savuşturarak güne enerjik bir başlangıç yapıyorsun. Güneş ile Satürn'ün kozmik dansının oluşturduğu üçgen, zihnini toparlamana ve odaklanmana yardımcı oluyor. Bu güçlü etki sayesinde, önemli olan ve olmayanı kristal bir netlikle ayırt edebiliyorsun. İş hayatında gereksiz detayları bir kenara bırakarak, doğrudan verim alacağın konulara odaklanıyorsun. Bu da seni, günün ilk ışıklarından itibaren diğerlerine karşı bir adım öne çıkarıyor.

Bugün attığın her adım, uzun vadeli planlarının birer tuğlası olacak nitelikte. Belki bir projenin son rötuşlarını yaparak ona son şeklini verebilir, belki de finansal bir düzenlemeyi sonuçlandırarak ekonomik bir rahatlama yaşayabilirsin. Hatta belki de yöneticilerin, sana daha teknik ve daha fazla sorumluluk gerektiren bir görevi emanet edebilir. Bu kadar disiplinli bir başlangıç yapman, haftanın geri kalanını da olumlu bir şekilde etkileyecek. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…