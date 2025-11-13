Sevgili Boğa, bugün romantizmin sıcak dalgalarıyla dolup taşabilirsin. Kalbinin en derin köşelerine ışık saçabilecek, seni tüm kusurlarınla birlikte sevebilecek biriyle karşılaşma ihtimalin oldukça yüksek. Bu özel kişi, belki de hayatına farkında bile olmadan, sessizce adım atacak ve kalbinin en özel köşesine yerleşecek.

Kalbini, bu yeni ve belki de beklenmedik aşka kapatma. Çünkü evren, senin için minik bir sürpriz hazırlamış olabilir. Bu sürpriz, belki de aşkın en beklenmedik bir anda, belki de en beklenmedik bir şekilde kapını çalması olacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…