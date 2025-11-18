Sevgili Boğa, bugün Merkür ve Neptün'ün birleştiği yumuşak üçgen, hayatına romantik bir sis perdesi ekliyor ve kalbinin derinliklerine dokunuyor. Belki de uzun zamandır beklediğin o samimi sohbeti partnerinle gerçekleştirebilir, belki de özlem dolu bir buluşma yaşayabilirsin. Ya da belki de kalbini hafifletecek, içini ısıtacak bir mesaj alabilirsin. Her ne olursa olsun, aranızdaki buzların erimeye başladığını hissedeceksin, aranız ne kadar gergin olursa olsun sular durulmaya hazır!

Tabii eğer bekar bir Boğa burcuysan, bugün birinin sana hayranlıkla bakışını fark edebilirsin. Belki de duygusal bir etkileşim yaşayabilirsin. Şimdi 'acaba?' diye düşündüğün o kişiyle bir adım atabilirsin. Bu durumlar karşısında hislerine güven, çünkü bugün sezgilerin aşkı bulmak için harekete geçiyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…