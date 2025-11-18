Sevgili Boğa, bugün sinir sisteminde ufak tefek dalgalanmalar yaşanabilir. Çünkü zihnin bu durumu hızlıca fark ederek sana doğru yolu gösterebilir. Bazen, hayatın karmaşasında biraz sarsılmak kaçınılmazdır, değil mi? Fakat unutma ki her zaman olduğu gibi, güçlü ve kararlı ruhun bu durumun üstesinden gelebilecek.

Biraz sakinlik, biraz da dinginlik... İşte bu, bugün senin için en doğru olan bu! Belki biraz meditasyon yapabilir, belki de sevdiğin bir kitabı okuyabilirsin. Küçük bir değişiklik, belki de sadece bir çay molası bile, sinir sistemindeki bu ufak dalgalanmayı dengede tutman için yeterli olabilir. Ani bir hareket ya da küçük bir değişim, belki de sadece bir nefes alıp vermek bile, bugün senin için dengeyi sağlamak adına yeterli olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…