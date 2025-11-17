onedio
18 Kasım Salı Boğa Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
18 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.11.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 18 Kasım Salı günü Boğa ve yükselen Boğa burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 18 Kasım Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün seni biraz yavaşlatan ama bir o kadar da güçlü bir arınma sürecine girdiğini hissediyor musun? Hani o sessizce içinde bir yerlerde dolanan, belki de tam olarak nereden geldiğini bilemediğin bir gerginlik de bununla ilgili olabilir Zaten, onun kökünü bugün fark edebilirsin. 

Belki de bu gerginlik, beslenme alışkanlıklarından ya da günlük rutinlerinden kaynaklanıyordur. Belki biraz daha sağlıklı yiyecekler tüketmek, belki de günlük rutinini biraz değiştirerek daha fazla dinlenmeye zaman ayırmak küçük ama etkili olabilir.Çünkü senin bu döngüyü kırmanı ve kendini daha iyi hissetmeni sağlayabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

