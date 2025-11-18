Sevgili Boğa, bugün gökyüzünde ilginç bir hareketlilik var. Merkür ile Uranüs arasındaki karşıt açı, iş hayatında sakin ve güvende hissettiğin konfor alanını biraz sarsıyor. Belki de daha önce 'Bu benim tarzım değil, asla yapamam' dediğin bir projeye dahil olman gerekebilir. Hatta belki de hiç denemediğin bir yöntemi kullanman ya da yeni bir görevi üstlenmen istenebilir. Bu durumlar, seni biraz yorabilir. Ancak aynı zamanda yeni yetenekler kazanmanı ve becerilerini geliştirmeni de sağlar.

Özellikle finans, strateji, raporlama veya analitik işlerle ilgileniyorsan, beklenmedik bir bilgi akışı, seni avantajlı bir konuma getirebilir. Belki bir iş görüşmesi, belki bir toplantı, belki de yönetimle yapılacak bir konuşma, önemli bir kapıyı aralayabilir. Bugün durağanlığını bozup harekete geçme zamanı! Yeniliklere ve değişimlere açık ol, başarı seni saracak. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…