Sevgili Boğa, bugün aşk hayatında hızlı bir dalış yapmaya hazır mısın? Bugün, ilişkinin derinliklerine doğru bir yolculuk seni bekliyor. Güneş'in Akrep burcunda parladığı bugün, partnerinin duygularını daha net ve şeffaf bir şekilde gözlemleme fırsatı bulacaksın. Belki de ilişkinde bir süredir çözüm bekleyen, üzerinde düşündüğün o karmaşık sorunlar, bugün nihayet çözüme ulaşabilir.

Zira, Güneş'in enerjisi, derin ve gizemli enerjileri çözme yeteneğini artırıyor. Bu da demek oluyor ki, bugün ilişkindeki belirsizlikleri, karmaşaları ve belki de bir süredir görmezden geldiğin olayları aydınlatabilirsin. Ancak burada küçük bir uyarıda bulunmalıyız, bugüne dek yaşadığın ilişkilerde öğrendiklerin, aşkta dengeleri bozabilir. Bu yüzden dikkatli ol. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…