Sevgili Boğa, bugün aşk hayatında sürprizlerle dolu bir gün seni bekliyor. Belki de hiç beklemediğin bir anda, yeni bir çevrede karşılaşacağın bir kişiyle samimi ve güçlü bir bağlantı kurabilirsin. Bu yeni tanışıklık, aşkı aniden bulabileceğin bir kapı olabilir. Ancak tabii ki, bu yeni tanışıklığın illa ki romantik bir ilişkiye dönüşmesi gerekmiyor. Sadece yeni bir dostluk da olabilir. Fakat eğer kalbin boşsa, bir yabancının aşk hayatına yeni bir heyecan ve yeni bir renk katmasına izin de verebilirsin.

Tabii eğer ilişkin varsa, bugün Venüs'ün pozitif enerjisi romantizmi artıracak ve ilişkindeki sevgiyi ve tutkuyu daha da güçlendirecek. Karşılıklı anlayış ve güvenin daha da derinleşeceği bu dönemde, romantik sürprizler gündeme gelebilir. Belki de partnerinle birlikte geçireceğin romantik bir akşam yemeği, belki de birlikte izleyeceğiniz bir film gibi aşkı tazeleyecek hoş dokunuşlara ve ince düşünülmüş jestlere zaman ayırmayı unutma! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…