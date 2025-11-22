Sevgili Boğa, bu haftanın son gününde, Merkür ile Jüpiter arasında bir üçgen oluşuyor. Bu durum, aşk hayatında sıcak ve samimi bir yakınlaşmayı beraberinde getiriyor. Bu kozmik enerji, adeta bir aşk elçisi gibi, kalbinin ritmini değiştirecek küçük sürprizlerle dolu. Belki de hiç tanımadığın birinden gelen beklenmedik bir ilgi, hayatın monotonluğundan çıkarıp seni keyifli anlara sürükleyebilir. Kim bilir, belki de bu kişi, hayatının aşkı olabilir.

Bu süreçte, aşkın tesadüflerine inanmaya başlayabilirsin. Çünkü bugün, aşkın tesadüflerle dolu olduğunu görecek ve başkalaşmaya hazır olduğunu hissedeceksin! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…