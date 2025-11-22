Sevgili Boğa, bu haftanın son gününde gökyüzünde oluşan Merkür ile Jüpiter arasındaki üçgen, maddi konularda ve iş hayatında sana adeta şans kapıları aralıyor. Bütçeni gözden geçirme, yeni yatırımlar yapma veya iş anlaşmaları imzalama gibi fırsatlarla dolu bir gün seni bekliyor. Kariyer hayatında uzun zamandır beklediğin bir gelişme bugün hız kazanabilir. Stratejik kararların ve bu konudaki başarın, çevrendekiler tarafından takdirle karşılanacak. Ekip çalışmalarında fikirlerinin değeri artacak, iş hayatında sesin eskisinden çok daha fazla çıkacak.

Bugün finansal açıdan riskli adımlardan ziyade, temkinli bir büyüme stratejisi ön planda olmalı. Gökyüzünden aldığın güç ve ilhamla, doğru adımlar attığında kazancını katlama imkanını da senin olacaktır. Şimdi kendine olan güvenin ve kararlılığın sayesinde, hafta sonunu keyifli bir tatmin duygusuyla kapatabilirsin. Rakiplerin dinleniyorken sen ilerlemeli ve başarmaya odaklanmalısın.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün sıcak ve samimi bir yakınlaşma seni bekliyor. Merkür ile Jüpiter arasındaki bu kozmik enerji kalbinin ritmini değiştirecek küçük sürprizler yapıyor sana. Bu süreçte hiç tanımadığın birinden gelen beklenmedik ilgi, sana keyifli anlar yaşatabilir. Ne diyelim, bugün aşk tesadüfleri bir hayli sevebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…