Sevgili Boğa, hazır mısın? Bugün senin için birçok sürpriz var! Güneş ve Merkür'ün muhteşem kavuşumu, iş ve finans dünyasında senin için bir dizi fırsatı su yüzüne çıkarıyor. Kazanç, bütçe, maaş ve ek gelir gibi konular, bugün senin için büyük önem taşıyor. İş anlaşmaları ve finansal kararlar konusunda daha önce hiç olmadığı kadar net görüyorsun, bu da sana güçlü bir avantaj sağlıyor.

Ama bu sadece başlangıç! Bu kavuşum, iletişim konusunda da sana güç veriyor. Belki bir yöneticiyle yapacağın önemli bir görüşme var ya da belki de bir teklif sunman gerekiyor. İşte tam da bu durumda, bu kavuşumun enerjisi seni destekliyor ve sürecin düşündüğünden daha hızlı ilerlemesini sağlıyor.

Peki ya aşk? Akrep burcundaki Yeni Ay, romantik hayatını bir hayli etkiliyor. İlişkilerinde derinleşmeye olan ihtiyacın artıyor. Bu da seni daha tutkulu, daha kararlı ve daha açık bir enerjiyle dolduruyor. Belki de eski bir aşkla yeniden bağlantı kurabilirsin ya da belki de tamamen yeni bir çekimle karşılaşırsın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…