23 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
22.11.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 23 Kasım Pazar günü Boğa ve yükselen Boğa burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 23 Kasım Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün Merkür ve Jüpiter'in olumlu açısı, metabolizmanın hızlanmasına yardımcı oluyor. Sindirim sistemine ekstra dikkat etmek, haftayı sağlıklı ve dengeli bir şekilde sonlandırmanı sağlar. Ağır ve yağlı gıdalardan kaçınmak, hafif ve besleyici yiyecekler tüketmek enerji seviyeni yükseltir.

Ayaklarında ve bacaklarında hafif bir yorgunluk hissi olabilir. Kısa yürüyüşler yapmak veya bacaklarını germe egzersizleri yapmak, gününü daha rahat geçirmene yardımcı olur. Akşam saatlerinde doğayla iç içe olmak veya hafif bir açık hava aktivitesi yapmak, zihinsel yorgunluğunu hafifletir ve rahat bir uykuya geçiş yapmanı sağlar. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

