Sevgili Boğa, bugün aşk hayatında Venüs ve Jüpiter'in kozmik dansı, kalbini ısıtan, adeta sevgiyle dolup taşan bir enerji dalgası getiriyor yaşamına. Bu özel ve büyülü atmosfer, sevdiğin kişiyle arandaki iletişimi daha da güçlendiriyor, sözcüklerin akışını kolaylaştırıyor. Belki de bugün, sevdiğin kişiyle daha fazla zaman geçirmenin, onunla daha çok anı biriktirmenin tam zamanıdır. Belki romantik bir akşam yemeği hazırlayabilir, mutfakta birlikte geçirdiğin keyifli anların tadını çıkarabilirsin. Kim bilir, belki de bu özel anlar, ilişkini daha da derinleştirir.

Tabii eğer bekarsan, bu kozmik enerji hayatına girecek yeni bir kişiye kapılarını açman için sana cesaret verebilir. Bu kişi, sana güvenli bir liman hissi verebilir, belki de ilk defa bir yabancıya bu kadar çabuk güvenmeni sağlar. Ancak bu sıcak ve samimi etkileşim sana, onun güvenilirliği sorgulamayı unutturabilir. Bu yüzden her zaman bir adım geri durup durumu değerlendirmekten çekinme! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…