Sevgili Boğa, bugün aşk hayatının yıldızları Merkür ve Venüs'ün kozmik dansı ile coşacak kalbin. Ancak, bu dansın ritmi sana biraz karmaşık gelebilir. Uzun zamandır gözlerini diktiğin, her bir hareketini merakla takip ettiğin bir kişinin aslında başka bir hedefi olduğunu fark edebilirsin. Bu durum seni biraz hayal kırıklığına uğratabilir, hatta kalbinde minik çatlaklar oluşturabilir.

Ama hey, durma! Kalbindeki bu kırıklardan çabucak toparlanman gerekiyor. Unutma, hayat devam ediyor ve senin de bu akışın içinde yerini alman gerekiyor. Hatta bize soracak olursan, bugün biraz çılgınlık yapmanın tam zamanı! Kendini hayatın renkli akışına bırak ve belki de daha önce hiç tanımadığın bir yabancı ile romantizmin doruklarına çık. Bu heyecan dolu maceraya atılmaya ne dersin? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…