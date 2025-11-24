Sevgili Boğa, bugün senin için oldukça ilginç bir gün olacak gibi görünüyor. Gökyüzündeki Merkür ile Venüs kavuşumu, finansal konularda aklını berraklaştırıyor ve iş hayatınla ilgili daha cesur, daha iddialı planlar yapabileceğini anlıyorsun. Emeklerinin karşılığını almak için can atıyor ve bunun için gereken tüm araçların artık senin kontrolünde olduğunu da görüyorsun.

İşte bu netlik, stratejik düşünme yeteneğini daha da güçlendiriyor. Belki de uzun süredir aklında olan ancak bir türlü dile getiremediğin bir talebi bugün ortaya koymak, beklenmedik derecede olumlu sonuçlar doğurabilir. Tam da bu aşamada, üst düzey yöneticilerle yapacağın bir görüşme, tahmin ettiğinden daha yumuşak bir atmosferde geçebilir. Bu durum ise yeni bir fırsat kapısının açılmasına neden olabilir. Bugün, keskin zekan ve kalbinin derin sezgisinin mükemmel bir uyum içinde çalıştığını fark edeceksin. İzin ver sana yol göstersinler!

Peki ya aşk? Aşk hayatında da Merkür ile Venüs kavuşumunun etkisini hissedeceksin. Uzun zamandır seninle ilgilendiğini düşündüğün bir kişinin, hedefinin başka olduğunu fark edebilirsin. Bu hayal kırıklığı ile biraz sarsılabilirsin. Ancak kalbindeki kırıklardan çabuk kurtulmalısın... Hatta bize soracak olursan, bugün bir çılgınlık yapıp hayata karışıp bir yabancı ile romantizme kapılabilirsin. Bu heyecan var mısın? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…