Sevgili Boğa, bugün aşk hayatında kalbinin ritmi ve aklının sesi birbirine karışacak ve sonunda muhteşem bir denge oluşacak. Daha önce belki de hiç olmadığı kadar seçici olacak ve ne istediğini tam anlamıyla bileceksin. Kalbini yoran, enerjini tüketen ilişkilerden uzak durma zamanı geldi. Kendini bu türden ilişkilerden koruyarak daha sağlıklı ve huzurlu bir aşk hayatına adım atabilirsin.

Eğer bir partnerin varsa, bugün onunla geleceğe dair planlarını konuşma zamanı. Bu konuşma, belki de biraz sakin ama aynı zamanda belirleyici olacak. İlişkinin geleceğini şekillendirecek çok önemli bir adım atacaksın. Merkür'ün yol göstericiliği bugün aşkta ne istediğini açıkça ifade etme cesareti bulmanı sağlayacak. Belki de hiç cesaret edemediğin, içinde bir yerlerde sakladığın duygularını, düşüncelerini partnerine açıkça ifade edebileceksin! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…