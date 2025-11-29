Sevgili Boğa, bugün kalbinin ritmini hızlandıracak, adrenalinini tavan yaptıracak bir sürprizle karşılaşabilirsin. İçindeki aşk ateşini körükleyecek bir çekime kapılabilirsin. Bu beklenmedik çekim, kalbinde birine karşı derin bir yakınlık hissi uyandırabilir. Yani, flört etme enerjin bugün tüm hızıyla artabilir.

Ancak, aşkın bu hızlı ve tutkulu akışı seni biraz korkutabilir. Kalbinin attığı bu hızlı ritim, seni bir anda aşktan uzaklaştırabilir ve ilişki kurma fikrinden korkabilirsin. Ancak unutma ki, kalbin bugün hem özgür, hem de aşka açık. Bu yüzden, bize soracak olursan, kendini aşka bırakmaktan çekinmemeli ve kalbinin sesini dinlemelisin. Zaten aşk, korkularını aşmanın en güzel yoludur. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…