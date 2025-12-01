Sevgili Boğa, bugün aşk hayatında biraz hareketlilik olabilir. Gökyüzündeki Venüs ve Plüton’un coşkulu dansı, senin için oldukça yoğun bir yüzleşme süreci başlatabilir. Belki bir söz, belki bir bakış ya da belki de bir davranış... Geçmişin tozlu raflarında saklanan bir kırgınlık, bugün yeniden gündemine oturabilir. Bu durum, ilişkini bir çıkmaza sürükleyebilir ve 'ya tamir ya ayrılık' noktasına getirebilir.

Bu kararı verirken, iç sesini dinlemen ve mantığınla duyguların arasında bir denge kurman gerekiyor. Kendine bir soru sorma zamanı: Gitmek ve özgürleşmek mi istiyorsun? Yoksa onunla, tüm zorluklara rağmen mutlu musun? İyi düşün ve kendine dürüst ol! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…