Sevgili Boğa, bugün gökyüzünün enerjisi aşk hayatında eğlence ve macera dolu bir gün vadediyor sana! Bugün, kalbinin ritmini hızlandıran bir aşka kapılmak yerine, bağımsızlığa ve anlık heveslere odaklanabilirsin. Bu durum, tamamen içinde bulunduğun dönemdeki özgürlük ihtiyacından kaynaklanıyor.

Tam da bu noktada bir yandan flört etmek için enerjinin doruk noktasında olduğunu hissetsen de bunu içten içe tercih etmeyebilirsin. Çünkü kalbinin hızla çarpmasına rağmen, mantığının bir otomobil sürücüsü gibi frene basarak seni yavaşlatmaya çalışıyor. Bu durumda ise aşkın zorla olmayacağını aklından çıkarmamalısın. Hatta bugün olaylar akışına bırakmalı, kalbin ve aklının hizalanması için biraz zamana ihtiyacın olduğunu kabul etmelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…