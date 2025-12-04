Sevgili Boğa, bugün aşk hayatında Dolunay'ın büyülü ışığıyla birlikte bir çekim hissi uyanıyor içinde. Bu, belki de birinin zarif ve incelikli davranışlarından, belki de bir sözcüğün altında saklı duran derin anlamdan kaynaklanıyor. Ancak dikkatli olmalısın, çünkü bu tatlı ve masum adımlar seni kandırabilir ve belki de hiç gerçekleşmeyecek bir aşka doğru sürükleyebilir. Durup düşünmelisin, bu aşk gerçekten gerçek mi?

Öte yandan eğer zaten bir ilişkin varsa, işler biraz daha farklı olabilir. Aranızdaki Dolunay enerjisi ile birlikte, belki de uzun zamandır atmak istediğin ama bir türlü cesaret edemediğin adımları atabilirsin. Kendini bu büyülü enerjiye, aşkına bırak ve izin ver bu enerjinin seni nereye götüreceğini gör. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…