Sevgili Oğlak, bugün aşk hayatında güven konusunun önemli bir yer tutacağı bir gün olacak. Partnerinle arandaki iletişimde bazı aksaklıklar yaşayabilirsin. Belki de birbirinizi tam anlamıyla anlamakta zorluk çekebilirsiniz. Ancak unutmaman gereken bir şey var: Duygusal bağınızın kuvveti. Eğer partnerinize gerçekten güveniyorsanız, belki de ona biraz daha zaman vermelisiniz. İletişim sorunları genellikle zamanla ve daha çok konuşarak çözülür. İzin ver, zamanla ve konuşmalarınızla tüm sorunlarınız çözülsün ve ilişkinizdeki taşlar yerli yerine otursun.

Bekar Oğlak burcu okuyucularımıza gelirsek, iş yerinde başlayabilecek bir yakınlaşma sizi bekliyor. Belki de bu kişi hemen yanı başında ve sen farkında bile değilsin... Bu nedenle gözlerini dört aç ve etrafına dikkatlice bak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…