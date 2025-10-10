Sevgili Oğlak, bugün senin için biraz çalkantılı bir gün olabilir, biraz sıkıntıya hazır ol. İş yerinde, normalde parmakla gösterilen liderlik yeteneklerin, bugün biraz gözden geçirilebilir. Venüs ve Satürn'ün gökyüzünde karşı karşıya geldiği bu dönemde, otorite figürleriyle olan ilişkilerinde sınırlarını belirginleştirmen gerekebilir. Kim bilir, belki bir yönetici ya da takım arkadaşın, senin yeteneklerini biraz zorlamak için bir fırsat arıyor olabilir. Bu durumda, gerektiğinde kendini korumayı ihmal etme, ama unutma ki her zaman pozitif ve yapıcı bir tavır sergilemek en iyisidir.

Günün ikinci yarısındaysa belki de aylardır beklediğin bir iş görüşmesi ya da çok önemli bir sunumun gecikebilir. Bu durum karşısında öfke patlaması yaşama. Çünkü aslında evren, seni daha sağlam bir zemine hazırlıyor olabilir. Her şeyin en doğru zamanında gerçekleşeceğini unutma. Belki de bu bekleyiş, senin daha iyi bir sonuç alman için gereklidir. Sabırlı ol ve evrenin senin için en iyi olanı hazırladığına inan. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…