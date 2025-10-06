7 Ekim Salı Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün enerjik Koç Dolunayı'nın etkisi altında yaşamında birtakım değişimlerin rüzgarı esecek. Haliyle bu süreçte ev ve iş dengen biraz sarsılabilir, hatta belki de beklenmedik bir dönüşüm yaşayabilirsin. İş yerindeki stresin, özel hayatını da etkilemeye başladığını hissediyorsan dikkatli ol. Bu durum, evdeki huzurunu kaçırabilir ve belki de bir taşınma ya da aile bireyleriyle yüzleşmeleri gündemine getirebilir.

Dengelerin pamuk ipliğine bağlı olduğu bu dönemde hayatının temel taşları ve kariyer hedeflerin üzerine düşünmeye başlayabilirsin. 'Gerçekten huzur bulduğum yer neresi?' diye kendine sorabilirsin. Haliyle bu seni iş değişikliği, yeni bir sektör ve iş arayışına itebilir. Cesur ol ve rüzgara kapıl, bakalım hayat seni nereye götürecek!

Aşk hayatında ise, geçmişten kalan bazı meseleler yeniden gündeme gelebilir. Bir konuşma ya da bir mesaj, eski bir yaranı açabilir. Ancak bu sefer, kalbinin ne istediğini ve ne istemediğini çok daha net biliyorsun. Bize soracak olursan, Dolunay geçmiş ile gelecek çizgisini bulanıklaştırsa bile bugün, önüne bakmalısın. Zira, tek ihtiyacın ilerlemek! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…